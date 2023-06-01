【Amazon：Holy Stoneドローン「HS360E」 セール】 開催期間：6月20日0時～6月21日23時59分 Amazonにて、Holy Stoneの折り畳み式ドローン「HS360E」がセール価格で販売されている。期間は6月21日23時59分まで。 本製品は、GPSとオプティカルフローセンサーを搭載し、高精度ホバリングを実現。風のある屋外でも安定した飛行が可能なほか、ワンキ