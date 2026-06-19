フジテレビの小澤陽子アナウンサーが、6月18日、自身のInstagramを更新。《11年間ありがとう、8ちゃんねる》と同日をもって退社したことを報告した。

2015年入社以来、スポーツ中継や情報番組を中心に活躍してきた小澤アナ。人気アナの門出には、多くのファンからねぎらいのコメントが寄せられた。しかし、今回、注目をあつめているのは小澤アナの退社だけではない。

「近年のフジテレビでは、アナウンサーの退職が相次いでいるんです。2024年8月に渡邊渚アナが退社して以降、12月に木下康太郎アナ、2025年3月に永島優美アナ、椿原慶子アナ、西岡孝洋アナが退職。6月に岸本理沙アナ、8月に青嶋達也アナ、12月に藤本万梨乃アナ、2026年6月に勝野健アナと小澤アナが退職しました（青嶋アナは定年退職）。

7月に退職予定の竹内友佳アナウンサーを含めると、わずか2年ちょっとで11人がいなくなった形です。さらに、宮司愛海アナは、今秋に海外の大学院に留学することを報告しています」（スポーツ紙記者）

こうした退社ラッシュに、Xでは、

《どんどんテレビから逃げて行く沈みつつある巨大船》

《「女子アナと言えばフジテレビ」って時代もあったよねえ…》

と、悲しむ声が多くあがっている。テレビ業界関係者がこう指摘する。

「フジテレビといえば、かつて女子アナ人気を牽引した “女子アナ王国” でした。“アヤパン” こと高島彩さん、“カトパン” こと加藤綾子さん、“ミタパン” こと三田友梨佳さんをはじめ、数々の人気アナウンサーを輩出。

局アナでありながらタレント並みの知名度を誇り、女子アナといえばフジという時代を築き上げました。2000年代から2010年代前半にかけては、フジの看板アナが雑誌の表紙を飾り、CMに出演することも珍しくありませんでした」

ところが、近年は状況が一変した。

「テレビ離れや広告収入の減少など、テレビ業界全体を取り巻く環境が厳しさを増すなか、アナウンサーのキャリア観も変化。局アナという肩書にこだわらず、フリー転身や新たなビジネスに挑戦するケースが増えています。さらにフジテレビは、2025年以降、中居正広騒動によるスポンサー離れや組織改革への対応など難しい局面が続いています。

もちろん、退社理由はそれぞれ異なり、一概に局側の問題と結びつけることはできません。それでも、看板アナや将来を期待された若手アナまで次々と局を離れている現状は、かつての “女子アナ王国” を知る視聴者にとって衝撃的に映っているようです」（前出・同）

フジテレビは今、大きな転換期をむかえている。