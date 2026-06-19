フィリーズやドジャースなど強豪との11連戦を終えた【MLB】Wソックス 5ー1 ヤンキース（日本時間19日・ニューヨーク）最弱球団と揶揄されたのも過去の話か――ホワイトソックスは18日（日本時間19日）、敵地でのヤンキース戦に勝利した。“死の連戦”を勝ち越しで終え、ア・リーグ中地区1位の座をキープ。村上宗隆内野手が不在の中でも結果を残し、米ファンも充実の表情を見せている。16日（同17日）からのヤンキース3連戦。初