2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音が、これを記念して自身初の主催フェス＜Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for ALL＞を開催する。同フェスの第2弾ラインナップが発表となった。神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージにて2DAYS開催される同野外フェスだが、初日10月3日の【BAND ACT】としてMONGOL800の出演が決定した。上白石はMONGOL800のキヨサクから、2025年末リリースの楽曲「奇跡のようなこ