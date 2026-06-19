2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音が、これを記念して自身初の主催フェス＜Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for ALL＞を開催する。同フェスの第2弾ラインナップが発表となった。

神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージにて2DAYS開催される同野外フェスだが、初日10月3日の【BAND ACT】としてMONGOL800の出演が決定した。上白石はMONGOL800のキヨサクから、2025年末リリースの楽曲「奇跡のようなこと」の歌詞や、アルバム『name』収録曲「チョイス」の楽曲提供を受けている。「チョイス」はMONGOL800が自身のライヴでもパフォーマンスしているなど、当日どんなコラボレーションが実現するのか楽しみだ。

また2日目10月4日の【BAND ACT】としてGLIM SPANKYの出演も決定。GLIM SPANKYは9月にリリースされる上白石のニューアルバム『bouquet』に新曲「Trophy」を提供することが発表されたばかり。アルバムリリース後に行われる同フェスでのコラボレーションも期待されるところだ。

■初の自身主催野外フェス＜Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for ALL＞

10月3日(土) 神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージ

open11:00 / start13:00 / 19:00終演予定

10月4日(日) 神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージ

open11:00 / start13:00 / 19:00終演予定

▼10月3日出演者 ※ABC順

【BAND ACT】androp / MONGOL800

【GUEST ACT】AI / 森山直太朗

and many more!!

▼10月4日出演者 ※ABC順

【BAND ACT】GLIM SPANKY / 大橋トリオ

【GUEST ACT】角舘健悟(YOGEE NEW WAVES) / 小林武史

and many more!! ▼チケット

《一般(座席指定)》

・一般チケット 16,000円

・学割(中高生)チケット 13,000円

・学割(小学生)チケット 11,000円

《一般(スタンディング / ブロック指定)》

・一般チケット 13,000円

・学割(中高生)チケット 11,000円

・学割(小学生)チケット 8,500円

※消費税込

※未就学児は座席指定エリア一般チケットをお持ちの保護者1名の同伴に限り1名まで入場可、膝上鑑賞

※学割チケットをご購入の方は学生証や保険証等を必ずお持ちください。

（問）ディスクガレージ http://diskgarage.com/

【オフィシャル第3次先行予約】

受付期間：6月17日(水)18:00〜7月5日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/official/kamishiraishimone/

※1公演に付き上限4枚までの受付となります(複数公演申し込み可)

※先着順ではありません

※横浜公演は一度の申し込みで第2希望まで受付いたします。

【横浜市民先行】

受付期間：6月17日(水)18:00〜7月5日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/official/kamishiraishimone/

※1公演に付き上限4枚までの受付となります(複数公演申し込み可)

※先着順ではありません

※一度の申し込みで第2希望まで受付いたします。



主催 企画 制作：UNIVERSAL MUSIC / UNIVERSAL MUSIC CREATIVE / WOWOW

主催(横浜)：ディスクガレージ

後援(横浜)：横浜市

協力：東宝芸能株式会社

ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター (お客様相談窓口)：https://support.universal-music.co.jp/hc/ja/requests/new

■地元・鹿児島凱旋ライブ＜Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for HOME＞

9月20日(日) 鹿児島・西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)

open16:00 / start17:00 ※ツーマンライブ

9月21日(月/祝) 鹿児島・西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)

open15:00 / start16:00 ※ワンマンライブ

▼チケット

◯一般チケット 11,000円

◯学割(中高生)チケット 9,000円

◯学割(小学生)チケット 6,500円

※全席座席指定・消費税込

※未就学児は一般チケットをお持ちの保護者1名の同伴に限り1名まで入場可、膝上鑑賞

※学割チケットをご購入の方は学生証や保険証等を必ずお持ちください。

◼️アルバム『bouquet』

2026年9月9日(水)リリース

予約リンク：https://lnk.to/mone_bouquet

【初回限定盤 (2CD：デジパック仕様 / 三方背スリーブケース、フォトブック付き)】

UPCH-7860/1 \6,600(税込)

▼特典CD収録内容

＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》＞ライヴ音源

※制作上の都合によりライヴ本編から一部楽曲を抜粋し収録いたします。

【通常盤 (CD only)】

UPCH-2297 \3,850(税込)



▼CD 収録予定曲

・メタセコイア [作詞・作曲：大森元貴]

・Trophy [作詞：松尾レミ / 作曲：亀本寛貴]

・asebi [作詞・作曲：藤原さくら]

を含む全10曲収録 ●封入特典

初回限定盤・通常盤初回プレス分のみ、スペシャルグッズが当たる応募抽選シリアルナンバー封入。

詳細は決定次第ご案内いたします。 ●先着購入特典

・Amazon.co.jp：ロゴ入りアクリルコースター

・楽天ブックス：A4クリアファイル

・応援店特典：芽吹くメッセージタグ

※さまざまな花の種やハーブの種を漉きこんだ、古紙100%の再生紙にメッセージをプレゼント。春・秋にひと晩水につけて土に埋めると数日で発芽し、紙の部分は徐々に分解され、数ヶ月で土に還ります。

※応援店名は追ってHPにてお知らせいたします。 ●UNIVERSAL MUSIC STORE限定 リハーサル見学応募抽選キャンペーン

対象期間内にUNIVERSAL MUSIC STOREにて購入・ご応募いただいたお客様の中から抽選で、通常は公開されない“リハーサル見学”に50名さまをご招待！

対象会場：9/21(月/祝) 鹿児島・西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)

詳細：https://www.universal-music.co.jp/kamishiraishi-mone/news/2026-06-17-2/ ●UNIVERSAL MUSIC STORE限定 ファンクラブ購入特典：『bouquet』アートワーク撮影 メイキング映像

※ファンクラブ「le mone do」会員の方でUNIVERSAL MUSIC STOREでご購入された方には特典映像を視聴できるURLをお送りいたします。

※「le mone do」会員かつUNIVERSAL MUSIC STOREで購入頂いた方のみが対象となります。

※応援店特典も対象となります(予定数に達し次第配布終了いたします)

・視聴開始日： 2026年9月9日(水)正午予定

・le mone do会員限定特典付きCD販売期間 : 2026年7月28日(火)23:59まで

■上白石萌音 歌手デビュー10周年 6カ月連続WOWOW特集 ▼『上白石萌音「Mone Kamishiraishi“yattokosa” 26 《texte》』

アーカイブ配信：4月17日(金)午後11:59まで

放送局：WOWOWオンデマンドで配信

※6月にWOWOWにてアンコール放送・配信予定も

収録日：2026年4月11日(土)

収録場所：東京ガーデンシアター ▼『Mone KamishiraishiONLINE LIVE 2020 『inote』』

放送日時：5月5日(火/祝)午後8:00〜

放送局：WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※2020年、コロナ禍の中で開催された上白石萌音の一夜限りのオンラインライブ。アルバム『note』に収められた強力作家陣による楽曲や名曲のカバーなどを披露。

収録日：2020年9月19日 撮影◎板橋淳一 ▼『Mone Kamishiraishi『yattokosa』Tour 2021』

放送日時：6/21(日) 午後2:30放送・配信予定

※上白石萌音が4年ぶりに有観客のステージで歌声を披露した2021年の全国ツアー。観客を前に歌えることの喜びを全身で表わした東京ガーデンシアターでのライヴをお届け。

収録日：2021年7月21日

収録場所：東京ガーデンシアター 撮影◎板橋淳一 ▼『Mone Kamishiraishi『yattokosa』Tour 2022』

放送日時：6/21(日) 午後4:30放送・配信予定

※2022年に開催された上白石萌音の全国ツアーから、東京国際フォーラム公演の模様をお届け。彼女の歌の世界の奥行きがたっぷりと味わえる充実のセットリストに注目。

収録日：2022年8月11日

収録場所：東京東京国際フォーラム ホールA 板橋淳一 ▼『Mone Kamishiraishi2023 at BUDOKAN』

放送日時：7/12(日) 午後0:00放送・配信予定

※2023年1月に開催された上白石萌音初の日本武道館公演。オリジナル曲やカバー曲から映画の楽曲まで、自身の歌手活動の足跡をたどるような珠玉のセットリスト。

収録日：2023年1月25日

収録場所：東京日本武道館 ▼『Billboard Live 15th Anniversary Premium Live』

放送日時：7/12(日) 午後2:50放送・配信予定

※初の武道館公演のわずか2日後に開催された、上白石萌音初のビルボードライブ東京でのステージ。25歳の誕生日を彩ったシックな演出とスペシャルな選曲が見どころ。

収録日：2023年1月27日

収録場所：東京ビルボードライブ東京 撮影◎板橋淳一 ▼『Mone Kamishiraishi『yattokosa』Tour2023』

放送日時：8月放送・配信予定

※全国7カ所で開催された上白石萌音の＜『yattokosa』Tour2023＞。音楽活動に力を注いだ2023年の締めくくりにふさわしい見どころ満点のステージ。

収録日：2023年11月24日

収録場所：東京東京国際フォーラム ホールA 撮影◎板橋淳一／柴田和彦 ▼『Mone Kamishiraishi “yattokosa” Tour 2024-25《kibi》』

放送日時：8月放送・配信予定

※アルバム『kibi』をリリースし、アーティストとして成長した上白石萌音の過去最多全10カ所11公演のツアー＜“yattokosa” Tour 2024-25《kibi》＞から東京公演をお届け。

収録日：2025年2月2日

収録場所：東京東京ガーデンシアター 撮影◎山本絢子 ▼『Mone KamishiraishiSpecial Live 105』

放送日時：9月放送・配信予定

※2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音。その1年前、デビュー10年目を迎えた記念日に行なわれた100人のみ招待のトーク＆ミニライブ。

収録日：2025年10月5日

収録場所：東京月見ル君想フ ※各番組、放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり