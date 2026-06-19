野球のイタリア代表について語った山本キャスターこれは実話です。この連載の担当者さんの、お知り合いのカメラマンさんの話です。彼は29歳で、写真を学ぶためにイタリアに留学しました。若き日本人カメラマンは、ある日、公園で草野球をしている集団を見つけます。中学まで野球をやっていた彼は、久しぶりの光景にワクワクし、思わず声をかけてしまいます。なぜなら、イタリアはサッカー王国で、まさか野球を目にするとは思わなか