※2025年11月撮影トップ画像は、流山市西深井353の新龍山浄観寺。真言宗の寺院です。「流山100か所めぐり 浄観寺」がありました。かなり読み難い状態ですが･･･※2025年11月撮影読みます。「江戸時代初期創建の真言宗の寺院。山号は新龍山。本尊は薬師瑠璃光如来。境内には、入口の線刻猿田彦塔、深井小学校跡地の碑などの石像やイチョウなどの保存樹木がある。」残念ながら「入口の線刻猿田彦塔」は発見できませんでした。流山市観