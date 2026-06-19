東海地方は、明日20日(土)から21日(日)の朝にかけて広く雨が降り、100ミリ以上の大雨となる所があるでしょう。来週は、後半ほど雨が降りやすく、雨が強まる日もありそうです。今日19日(金)は30℃以上続出で熱中症に厳重警戒今日19日(金)、梅雨前線は南の海上へ離れ、東海地方は高気圧圏内となっています。広く晴れていて、午前中からぐんぐん気温が上がっています。名古屋や岐阜など、すでに30℃以上の真夏日が続出しています。こ