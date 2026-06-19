東海地方は、明日20日(土)から21日(日)の朝にかけて広く雨が降り、100ミリ以上の大雨となる所があるでしょう。来週は、後半ほど雨が降りやすく、雨が強まる日もありそうです。

今日19日(金)は30℃以上続出で熱中症に厳重警戒

今日19日(金)、梅雨前線は南の海上へ離れ、東海地方は高気圧圏内となっています。広く晴れていて、午前中からぐんぐん気温が上がっています。名古屋や岐阜など、すでに30℃以上の真夏日が続出しています。

この後、夕方にかけては大体晴れて、厳しい暑さが続く見込みです。熱中症のリスクが高まるため、暑さを我慢せず、エアコンを活用して涼しい環境で過ごしましょう。のどが渇く前に、こまめに水分補給を心掛けてください。

夜は、西から前線が北上するため、次第に曇り空に変わる見込みです。

雨はいつから降る? 週末(20日・21日)の天気

明日20日(土)、梅雨前線は本州付近を北上するでしょう。三重県南部では、未明から雨が降り出す見込みです。雨雲は次第に東へ広がり、昼頃には広い範囲で雨となるでしょう。暖かく湿った空気の流れ込みが次第に強まるため、大気の状態が不安定となる見込みです。午後は、発達した雨雲がかかりやすく、雨脚が強まるでしょう。特に、夜は、局地的に激しい雨や雷雨となる所があるため、雨の降り方に注意が必要です。



21日(日)は、前線の影響で、朝まで雨の降る所が多いでしょう。前線は次第に陸地から離れるため、太平洋側の地域では、昼前から晴れ間の出る所が多くなりそうです。岐阜県では、日本海に残る低気圧の影響で、一旦雨が止んでも、午後は再び雨の降る所が多いでしょう。



最高気温は、明日20日(土)は25℃前後の所が多く、今日19日(金)より大幅に下がる見込みです。ただ、湿気が多くなるため、ムシムシしそうです。21日(日)は、日差しが出る地域では、30℃以上の真夏日となり暑くなるでしょう。

雨量はどれぐらい? 予想24時間降水量

雨のピークは、明日20日(土)夜から21日(日)明け方頃となる見込みです。岐阜県を中心に雨量が多くなり、一部ではオレンジ色で示される100ミリから200ミリの大雨となる見込みです。21日(日)は、雨の止む所が多くなりますが、岐阜県では雨が降りやすく、雨量はさらに増えるでしょう。落雷、突風、ひょう、急な強い雨に注意し、局地的には竜巻などの激しい突風に注意してください。