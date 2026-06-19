大分県九重町で17日に起きた土砂崩れでは住宅１棟が全壊し、住民の女性が巻き込まれ骨を折る大けがをしました。 土砂崩れが起きた現場周辺ではこの1週間、雨は観測されていません。原因の調査はこれから本格化しますが専門家は二次災害への備えが必要と指摘します。 突然起きた今回の土砂崩れ。 発生直後に現場を訪れた九重町の日野町長は…。 ◆日野町長(17日） 「かなり上から土砂が落ちている。 （Q雨降っていないですよね