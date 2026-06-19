宇多田ヒカルが、英国・ロンドンの名門レコーディングスタジオ、Abbey Road Studiosが主催する世界的な音楽写真アワード「Abbey Road Music Photography Awards 2026（MPA）」の審査員を務めることが発表された。2022年に創設されたMPAは、世界中の音楽と写真の才能を称えることを目的にスタートした、音楽写真に特化した国際アワードだ。ライブ写真やアーティストポートレート、舞台裏を捉えた作品など、音楽カルチャーを写真とい