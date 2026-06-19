〜 2026年の「宅配飲食サービス業」業績動向調査 〜コロナ特需で急成長したデリバリー、給食サービス事業など、宅配飲食サービス業に変化の兆しが見え始めた。7期連続で売上比較が可能な127社の2025年売上高合計は、1兆1,408億円（前期比3.9％増）で、4期連続で増収だった。一方、利益は207億円（同23.0％減）で大幅減益となった。マーケットは堅調に拡大をたどるが、コスト増などでかさ上げされた側面もうかがえ、増収減益