カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と、海を愛するサーファーとともに環境保護活動を続ける「SURFRIDER FOUNDATION JAPAN（サーフライダーファウンデーションジャパン）」とのコラボレーションモデル「GBX-100SFJ」を6月12日に発売した。価格は2万9700円。●SURFRIDER FOUNDATION JAPANとのコラボモデルG-LIDE「GBX-100」をベースモデルとし、サーフィン中の相棒として毎日着けたくなるデザインのソリッドブラックのボ