神戸港の六甲アイランド L1/L2 岸壁で6月13日、三菱商事が主契約者となり近畿車輛が製造を手がける、エジプト運輸省トンネル公団（NAT）カイロ地下鉄4号線（第一期：19km・16駅）向けの鉄道車両の積み込み現場が公開された。今回、自動車専用船に船積みされた車両は、全184両のうちの16両。車両は今後、アジア各港にて貨物を積載後、喜望峰、ジブラルタル海峡を経る海路で、約2か月弱をかけてエジプトのアレクサンドリア港へと運ば