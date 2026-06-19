「このメンバーで、本当にうまくいくのか？」 新しいプロジェクトやチームが始動する際、誰もが一度は抱く不安です。スキルも経歴もバラバラで、個性が強い人たちばかりが集まったとしたら……。 映画『スペシャルズ』は、まさにそんな絶望的な状況から始まります。敵の暗殺という目的のため、必須なのが「ダンス大会での決勝進出」。ダンス経験がある殺し屋やヤクザたちを集めたつもりが、それぞれワケありだった