「このメンバーで、本当にうまくいくのか？」

新しいプロジェクトやチームが始動する際、誰もが一度は抱く不安です。スキルも経歴もバラバラで、個性が強い人たちばかりが集まったとしたら……。

映画『スペシャルズ』は、まさにそんな絶望的な状況から始まります。敵の暗殺という目的のため、必須なのが「ダンス大会での決勝進出」。ダンス経験がある殺し屋やヤクザたちを集めたつもりが、それぞれワケありだったり経験がなかったりでケンカを始め、ダンス教室を追い出される始末。やる気ゼロ、協調性ゼロの彼らが、いかにして「この人のためなら死ねる」と言い合える最強のチームへと変貌したのか。

今回は本作を劇場で計10回視聴した エンタメライター・ぐみさん が、ストーリーを追いながら「個の活かし方」と「チームビルディングの神髄」を紐解きます。

【配信情報】

配信サービス：Prime Video ＜www.amazon.co.jp/primevideo＞

配信日：6月19日（金） 0:00より 見放題独占配信開始

※この記事には一部ドラマのあらすじや内容が含まれます。ご注意ください。

文： ぐみ（エンタメライター）

©2026『スペシャルズ 』フィルムパートナーズ

＜あらすじ＞

過去に「ダンス経験がある!? ⋯」という理由で集められた、伝説の殺し屋・ダイヤら＜孤高のプロの殺し屋たち＞。

裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、

チームを組んで大会の出場を目指すことになるが、実はまるでド素人で仕方なくダンス教室に通い始めるも、ことごとく問題を起こして破門される。 そこにダイヤの勤める児童養護施設のダンス少女・明香が救いの手を差し伸べ、最初は歪みあっていた殺し屋たちも次第にダンスの魅力に目覚め、いつしか＜スペシャルな5人＞のチームへと。

ダンスも成長を遂げ、本気でダンス大会への情熱を燃やし、あとは暗殺ミッションに挑むだけであったが⋯。

『スペシャルズ』公式サイトより引用

チームを構成する5人、一触即発の序盤

まずは、ダンスチームを構成する5人を紹介します。

年齢も経歴もバラバラ、歩んできた道も異なる彼ら。はじめはぶつかり合い、ダンスにも乗り気ではありませんでしたが、次第に心を通わせ、ダンスの楽しさにも目覚めていきます。そこにあるのは上下関係ではない、対等な結びつき。本作は、彼らが最高のチームになっていくさまを体感できる作品です。

ほとんどがダンス未経験、やる気なし。すぐにケンカする……「これでどうやってうまくいくんだ？」という疑問しか出てこない状況から物語はスタートします。

メンバーそれぞれの個性

引退済みの殺し屋・ダイヤ（Snow Man 佐久間大介）

©2026『スペシャルズ 』フィルムパートナーズ

主人公・ダイヤ（Snow Man 佐久間大介）は、とある事情から殺し屋を引退しており、養護施設の職員として働いています。しかし、桐生（きりゅう）とシンに銃を向けられると銃を抜き、格闘も入った銃撃戦に発展。スペシャルズの中では小柄なものの、俊敏さとパワーを兼ね備えています。ダイヤの母親は有名なバレエダンサーで、ダイヤ自身も幼少期は何度もバレエの大会で優勝していたようですが、ある出来事がきかっけでダンスに対してトラウマを持つようになり、序盤はダンスに触れるとたびたび頭を抱え、息が荒くなってしまうシーンがしばしばあります。

みんなを集めた熊城（椎名桔平）

©2026『スペシャルズ 』フィルムパートナーズ

裏社会のボスを仕留めるため、このチーム（スペシャルズ）を結成した張本人。風間組No.2。ダイヤに「熊城がチームに入ることが条件」と言われて自分自身も参加することに。ダンス経験はゼロ。張本人だけあって真面目に練習する気はあるものの、かなり面白い動きをしていたり腰を痛めてしまったりというシーンも。

とがりまくった孤高の殺し屋・桐生（NCT 中本悠太）

©2026『スペシャルズ 』フィルムパートナーズ

フリーの殺し屋で、誰よりもとがっていたのが桐生。おそらく5人の中でいちばんメンバーにケンカを売り、今どきの若者らしい冷めた感じもあります。高校時代にダンス大会での優勝経験もある実力者ですが、今はダンスをやめています。序盤の練習態度は本当にひどく、やればできるのにやる気なし、サングラスをかけガムをかみながら5％くらいの出力で参加。やる気がないのに練習場所にはちゃんと来て、よく見ると一応動きは合っているのがちょっと面白いですが……。

実はずっと真面目に練習しているシン（青柳翔）

©2026『スペシャルズ 』フィルムパートナーズ

おそらくスペシャルズのメンバーでは真ん中の年齢なシン。頭突きが得意で拳銃は2丁持ち。町内会のフォークダンス同好会に参加していたそうですが、ダンスは実質ほぼ未経験。5人の中では場の空気を読めるほうですが、やや人の意見に流される傾向があり、暴言を吐いて去る場面もあります。その半面、うまくできなくてもいちばん真面目に練習しようとしています。ダンスバトルに参加させられ、控えめにフォークダンスを踊ってそそくさと帰っていく様子には思わず笑ってしまいます。

途中参加の最年長、村雨（小沢仁志）

©2026『スペシャルズ 』フィルムパートナーズ

見た目がいちばん怖い村雨は、熊城と刑務所で一緒だったヤクザ。出所後は細々と生活していました。「踊りを習っていた」というエピソードがあったことから、追加メンバーを探していた熊城に声をかけられます。しかし、彼が習っていたのは盆踊り。仕事を頼まれて「ダンスか……ダンス！？」と時間差でびっくりし、サングラスを外すシーンがかわいいのです。はじめは練習を見学しただけで帰ろうとし、熊城に無理やり連れ戻される場面もありましたが、最終的に誰よりもダンスの楽しさに目覚めていました。かわいい一面も多かったことから観た人から「ヒロイン」と言われて話題になりました。

桐生とシンの対立にダイヤも巻き込まれ、ダンス教室ではシンとダイヤ、熊城と桐生が取っ組み合いになり、村雨の合流時は桐生が村雨にケンカをふっかけ……と、序盤ではケンカばかりだったスペシャルズのメンバー。特に桐生とシンの小競り合いは作中の名物のひとつにすらなっていました。

チームを変えた「心理的安全」と「共通の師」

バラバラな5人の団結に大きく貢献したのが、彼らにダンスを教えてくれた少女・明香（羽楽）の存在です。ダイヤが働いている2つのダンス教室で出禁を言い渡されてしまった5人のところに通りすがった彼女は、先生役に立候補。路上で圧巻のフリーダンスを決めます。本人たちだけだとすぐいがみ合う殺し屋たちも、この小さな先生の前ではタジタジ。コワモテ集団にも臆さない明香の指導や大人びたセリフは、劇場で笑いを呼ぶポイントでもあります。

©2026『スペシャルズ 』フィルムパートナーズ

やる気がなく態度の悪かった桐生も「そうやって人生サボってきたんでしょうけど、私は許さないから」と言われると素直に謝罪し、一応真面目に練習するように。それを見て笑った熊城とシンにも、明香はすかざず「あなたたちも笑ってる場合？」と一喝して黙らせます。練習中に電話に出た熊城のスマホをひったくって切り、「練習中は携帯を切る。基本」と注意。この「基本」のところの明香の表情が絶妙。途中参加した村雨に桐生がケンカをふっかけてやり合おうとしたときも、殺気立った2人の間に割って入り「ケンカ禁止」と見上げてすごみます。

チーム名を「スペシャルズ」と名付けたのは明香。ダンスにおいて大切なマインドを教えてくれたのも彼女でした。「ダンスは心から。心が笑ってない」と笑顔の練習をさせ、「みんなに足りないものは何だと思う？ パッション」「下手だっていいんだから」と鼓舞。

「失敗してもいい、下手でもいい」という心理的安全をつくれるかどうか。チームが本気になれるかどうかは、まずそこにかかっているのかもしれません。

絆が生まれたきっかけは「スキルの開示」と「弱みの共有」

5人それぞれにも、仲が深まるきっかけがありました。

©2026『スペシャルズ 』フィルムパートナーズ

村雨の誘いでいやいや飲みにきた桐生とシン。「熊城のためなら死ねる」と言う村雨に「人のために死ぬなんてバカらしい」と吐き捨てる2人でしたが、村雨をバカにしてきたチンピラにシンが頭突きをくらわせます。また、「ランニングマン」の振り付けを教えてという村雨にシンが教えようとしたものの、おそらくちゃんとできていなかったため黙っていられなくなった桐生も席を立って教えます。村雨とシンは実は桐生がめちゃくちゃダンスがうまいことに感動し、飲み屋のステージでダンスを披露するようせがみ、店員や客も含めて拍手喝采をあびた桐生は笑顔を見せます。

©2026『スペシャルズ 』フィルムパートナーズ

一方で、ダイヤと熊城も親交を深めていきます。明香を2人で探したクラブで銃撃戦を繰り広げ、後日1人で早く来て練習していたが動きがぎこちない熊城にダイヤが丁寧に振り付けを教えます。ダンスにトラウマがあり苦しそうだったダイヤでしたが、この日はじめて積極的に踊ることができ、熊城の前でフリーダンスを披露。素晴らしいダンスを目にした熊城は感激し、拍手を送ります。

これらの出来事がきっかけで、全員の団結力が増し、ダンスに対しても積極的に取り組むようになりました。 「年齢に関係なく得意な人に教わる姿勢、自分ができることを教えようとする姿勢」「相手に弱みを見せる勇気」こうした積み重ねが、チームの関係性を根本から変えていきました 。また、一連の出来事から5人それぞれが「ダンスって楽しい、いいものだな」という思いを持てたことも、大きな変化です。一緒にやることを「楽しい」と思えるきっかけをつかめるかどうかが、チームを成功に導くカギになるのかもしれません。

最後に見せたチーム力

山あり谷ありを経て迎えた大会「ダンス甲子園」。幾多の練習を重ね、ダンスの楽しさに目覚め、仲の深まった5人は、観る人を惹きつけるパフォーマンスで予選を勝ち抜き、決勝にたどりつきました。5人の成長を思わせるステージは圧巻で、ダンスが得意なダイヤと桐生を軸に、全員が揃ったダンスを披露。序盤からの変化を知っている観客には特別な感動があります。

そして……やはり「殺し屋たちの物語」。最後は銃撃戦になってしまいます。それぞれ闘いながらも多勢に無勢、追い詰められた彼らが見せた絆に泣けてしまいました。ずっとケンカをしていた桐生とシンが肩を並べて闘い、「終わったな……」と自嘲気味に笑う様子に絆を感じました。村雨の「熊城のためなら死ねる」発言を笑っていた2人が、村雨を「置いていけねえよ」と言ったシーンで、本当に仲間になったんだなと感じ、胸が熱くなります。熊城とダイヤも肩を並べて闘い、逃走するシーンでも怪我をしたお互いを気遣う様子が見られました。

©2026『スペシャルズ 』フィルムパートナーズ

主に個人プレーが得意な面々が不本意に寄せ集められ、やりたくもなかったダンスをすることになったスペシャルズ。彼らが硬い絆で結ばれ、踊る喜びに心動かされていく様子を見て、ダンスはもちろん 「チームで何かをやるっていいな」という気持ちが自然と湧いてくる 作品です。

異なる考えをもつ人間が集まれば、当然ぶつかることもある。それでも、壁を乗り越えた先の景色を見てみたい、と思えます。

ぜひ『スペシャルズ』を観て、一匹狼たちがチームになっていく様子を体感してください！

【配信情報】

配信サービス：Prime Video ＜www.amazon.co.jp/primevideo＞

配信日：6月19日（金） 0:00より 見放題独占配信開始