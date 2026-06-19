6月13日、秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは、茨城県にある筑波技術大学を訪問された。おふたりはJICAの「草の根技術協力事業」の一環として行われたイベントに出席し、キルギスから来日中の聴覚障害がある研修生らによる発表に耳を傾けられた。【写真】ドレスとイヤリングの「赤」で“ワンポイントリンク”されている紀子さまと佳子さま。ほかのリンクコーデもお気に入りの衣装を大切に着回される佳子さま「この日、天皇皇后