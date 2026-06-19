老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金月12万円で一人暮らしの人が住民税非課税世帯に該当するのかについて解説します。Q：66歳、一人暮らしです。年金が月12万円なら住民税は非課税になりますか？