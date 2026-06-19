せせらぎにビオトープ、緑に囲まれたベンチも。ポートアイランド第2期地区（神戸市中央区）に神戸市が整備した「中央緑地軸」が市民の新たな憩いの場として注目されている。ポートアイランドの魅力を育てる「ポートアイランド・リボーンプロジェクト」の一環として手掛けられたもので、緑と水辺が調和する空間は、近隣の人々の癒しスポットとなっている。ポートアイランド第2期地区に整備された中央緑地軸（神戸市中央区）中央