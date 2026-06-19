長野県山ノ内町に行ったときに遭遇した猿たち、圧巻でした『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「『月光』vs『月の光』」について語る。＊＊＊気になる翻訳シリーズ！以前もビートルズの日本向けの曲名や、洋画の邦題について語りましたが、今回はクラシック音楽。取り上げるのは、ずっと気になってたベートーベンの『月光』とド