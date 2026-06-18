レアル・マドリードが、チェルシーに所属するアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスの獲得に本腰を入れているようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。ジョゼ・モウリーニョ監督が復任したレアルは、2年連続の無冠からの捲土重来目指す新シーズンに向けて大型補強を敢行。すでにスペイン代表DFマルク・ククレジャや、ポルトガル代表MFベルナルド・シウバ、フランス代表DFイブラヒマ・コナテの獲得がすでに決定しており、オランダ代