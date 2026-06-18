（台北中央社）国家図書館（台北市）は17日、日本では初めてとなる「台湾アカデミックデジタルリソースセンター」（台湾学術数位資源中心）を筑波大学附属図書館（茨城県）と共同で立ち上げたと発表した。同センターを通じ、台湾の学術リソースをオンラインで提供する。国家図書館の報道資料によると、17日に同館の翁誌聡代理館長が筑波大を訪問し、同大の副学長で附属図書館館長の加藤和彦氏と共に、協定締結とセンターの供用開始