中学受験のために塾に通っている子どもの中には、塾に行きたくないと訴えたり、塾に行こうとすると腹痛の症状が出たりする子がいます。この場合、親は中学受験をやめさせるべきなのでしょうか。子どもが壁にぶつかった場合の対処法について、個別指導塾を運営するやる気スイッチグループ（東京都中央区） スクールIE運営本部 担当次長の長山和史さんに聞きました。【画像】知らない人は多い…これが「中学受験」の意外なメリット