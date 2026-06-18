怒りをぶつけてこちらが何も言えないようにしたり、こちらの考えを聞こうとしなかったりするような「話し合いができない人」、あなたの周りにもいませんか? この記事では、話し合いができない人の心理を解説したうえで、対処法、やってはいけないNG行動を紹介します。話し合いができない人の心理話し合いができない人のなかにもさまざまなタイプがいます。まずは、それぞれの心理について見ていきましょう。話し合う価値がないと思