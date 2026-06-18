カンテレ・秦令欧奈アナウンサーが、7月10日（金）に「男性アナウンサー初の本格写真集」を発売することを発表し、「ついに全国に見つかってしまったか…」とSNSで話題になっている。【写真】セクシーすぎる…秦アナお気に入りの“濡髪”湯上がりショット人前に出ることが本当に苦手だった『旬感LIVE とれたてっ!』や『newsランナー』の人気コーナー「おっカネ〜NEWS」を担当し、わかりやすいリポートや溌剌とした中継で視聴者か