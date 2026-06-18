カンテレ・秦令欧奈アナウンサーが、7月10日（金）に「男性アナウンサー初の本格写真集」を発売することを発表し、「ついに全国に見つかってしまったか…」とSNSで話題になっている。

【写真】セクシーすぎる…秦アナお気に入りの“濡髪”湯上がりショット

人前に出ることが本当に苦手だった

『旬感LIVE とれたてっ!』や『newsランナー』の人気コーナー「おっカネ〜NEWS」を担当し、わかりやすいリポートや溌剌とした中継で視聴者から支持される秦アナ。写真集が決まった時の気持ちを尋ねると…

「写真集のお話をいただいた時は顎が外れそうなほど驚きました。でも、せっかくやらせていただくなら、少しでもきれいに写りたいなと思い（笑）、大好きなビールを我慢して臨みました。“男性アナウンサーとしては初の本格写真集"とのことで大変光栄です。

カンテレアナウンサーとして、全国の皆さまに大阪の魅力を伝えられたらと思っています。普段は自分にフォーカスされることがないので照れ臭いのですが、テレビ局での撮影は貴重だと思うので、楽しんでご覧いただけたらうれしいです」

今では、カメラの前で堂々とリポートをする秦アナだが、元々は「人前に出ることが本当に苦手だった」という。

「実は、小学生の時にクラスで発表する時も足が震えてしまったり、大学のプレゼンでは血の気が引いてしまったり、幼い頃からずっとあがり症でした。だから元々アナウンサーを目指していたわけではなくて。

留年をしていたこともあり、とにかく早く進路を決めたいと思っていて調べていたら、早い時期に決まるのがアナウンサーだったんです。もし受からなかったとしても、他の企業の面接対策にもなるだろうとアナウンサースクールに通っていたら、どんどん話すことが楽しくなっていって。話すことをきちんと仕事にしてみたいと思い、本格的にアナウンサーを目指しました」

友達の前では超・いじられキャラ

アナウンサーとしての秦アナは、どんな場面でも体当たりで挑み続け、真摯に仕事に向き合う実直な性格。では、オフでは一体どんなキャラクターなのだろうか。

「友達の前では鬼のいじられキャラです。東京に帰ってきた時には皆で朝まで飲んだり、麻雀をしたり、くだらない話をしてばかり。

大阪には就職のタイミングで来たので、最初はすごく心細かったですね。正直、今もまだまだ慣れませんが、休日は映画を見に行ったり、サウナに行ったり、自分なりに楽しみを見つけている最中です（笑）!

仕事終わりや休日は一人で飲みに行くことも多くて、だいたい中華料理屋さんのカウンターでビールを飲んでいますね。お酒はかなり飲む方で、ビールが本当に本当に大好きで…たらふく飲んで、家に帰るのが至高なんです」

そんな大好きなビールを我慢して臨んだ写真集の撮影。テレビでは見せない“とれたてっ”な素顔を楽しみにしたい。