LUMIN N1シルバー 完実電気は、LUMINブランドの新製品として、10ポートを搭載したオーディオ用ネットワークスイッチ「LUMIN N1」を26日に発売する。価格は348,000円。カラーはシルバーとブラック。 「単なるスイッチではなく、電源設計とネットワークプロトコルにおけるLUMINの高音質化技術を惜しみなく投入したシグナル・ピュリファイアー(信号清浄機)」という。 4個