離婚が長引けば長引くほど、経済的に消耗していく——そう思っている女性は多い。しかし実態はその逆になることがある。 離婚で損をしない女性になるために、長期化案件の経済的な構造、養育費の現実、親子交流の揉めどころまで、弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表・野条健人弁護士が現場の実感をもとに語る。全3回の第3回。 みんかぶマガジン連載「絶対に損はしたくない！泥沼離婚のマネー戦略」