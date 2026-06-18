大分県九重町で17日夜、土砂崩れが発生し、住宅1棟が全壊しました。 この家に住む女性1人が大けがをしましたが命に別条はありません。 土砂崩れ現場（視聴者撮影） 土砂崩れが起きたのは九重町松木です。県などによりますと、17日午後7時過ぎに近くに住む人から警察に通報がありました。 土砂が住宅に流れ込み1棟が全壊。この家に住む55歳の女性が足の骨を折りましたが命に別条はありません。土砂崩れを受け