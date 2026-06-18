「連続ドラマW しんがり 〜山一證券 最後の聖戦〜」 1997年、四大証券の一角だった山一證券が自主廃業を発表した。社長が涙ながらに「社員は悪くありませんから」と語った会見は、ニュース映像などで目にしたことがある人も多いのではないだろうか。「連続ドラマW しんがり 〜山一證券 最後の聖戦〜」は、その山一證券破綻の裏側で、最後まで会社に残った社員たちの闘いを描く社会派ドラマだ。主演を務めるのは江口洋介。「東