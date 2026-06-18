青森県と日本航空（JAL）、星野リゾートは、「のれそれ青森旅キャンペーン2026」を6月1日から2027年3月31日まで実施している。JALは東京/羽田〜三沢線を暫定的に1日4往復運航しており、3者はこの4往復体制の定着を目指した施策を2022年から展開している。東京/羽田から最短80分のフライト時間を生かし、往路の初便と復路の最終便を組み合わせて現地滞在を最大約34時間とする旅程を提案している。JALダイナミックパッケージでは、星