ウォールズの左翼ポール際への飛球を好捕した【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースのアレックス・コール外野手が17日（日本時間18日）、本拠地・レイズ戦で「7番・左翼」で先発出場し、大谷翔平投手を助ける好守を見せた。両軍無得点の3回1死、左翼のコールはウォールズの左翼ポール際へ飛んだ大飛球に猛チャージ。フェンス際で好捕し、その後に左翼フェンスに当たりながらも、グラブに収まっ