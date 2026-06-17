V・ファーレン長崎は17日、GK後藤雅明(32)と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。後藤は2025年にモンテディオ山形から完全移籍で加入。今季のJ1百年構想リーグでは16試合に出場した。クラブ公式サイトを通じ、「2026/27 シーズンもチームの勝利のために全力を尽くします。今まで以上にチームの力になれるように日々の練習から頑張ります。新シーズンも最高のサポートをよろしくお願いします!」とコメントしてい