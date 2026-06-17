バッセー氏が紹介した談話【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦で15号を放った。豪快な一発で球場が熱狂に包まれる中、地元放送局のカメラが捉えたベテラン内野手の真剣な様子と新たなセレブレーションに対し、実況席からは爆笑とツッコミの声が上がった。0-0で迎えた6回の第3打席、右腕ラスムッセンが投じた初球のカッターを完璧