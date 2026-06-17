JR西日本は、山陽新幹線の一部の「のぞみ」「ひかり」のグリーン車で行っている車内ワゴン販売を、9月30日に終了する。普通車での車内販売は2024年3月15日に終了しており、現在は16両編成で運転する「のぞみ」「ひかり」のグリーン車のみでワゴン販売を行っている。10月1日以降は、各座席に掲出されたQRコードから注文した食事や飲み物をパーサーが席まで届ける「モバイルオーダーサービス」に移行。現行のおしぼり配布サービスに