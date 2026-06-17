シマノは、最新のシマノMTBテクノロジーを搭載した「DEORE M7200」および「DEORE M6200」シリーズを発表した。最新のシマノMTBテクノロジーを搭載同シリーズは、ブラックとグレーの上質な外観をまとい、すでに発売されている電動変速仕様のDEORE Di2とも調和するデザインに仕上げた。高精度なディレーラー設計、改良されたエルゴノミクス、高性能なブレーキシステムを特徴とし、本格的なMTBライディングに求められる高い耐久性と、