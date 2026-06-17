6月13日（土）に放送した「キテレツキテル!?」（※2週連続放送）。アリーナツアーで20万人以上の動員を記録した、次世代最注目グループ・KEY TO LIT（キテレツ）の地上波初特番！「テレ東プラス」は、弟1話の放送内容を紹介する。【動画】KEY TO LITが本気で選んだ“彼女との記念日デート”は？高級ティータイムVSデカ盛り町中華で真っ向対決！記念日は高級ティータイム？ それともデカ盛り町中華？KEY TO LITは、岩粼大昇、