KEY TO LITが本気で選んだ“彼女との記念日デート”は？高級ティータイムVSデカ盛り町中華で真っ向対決！：キテレツキテル！？
6月13日（土）に放送した「キテレツキテル!?」（※2週連続放送）。
アリーナツアーで20万人以上の動員を記録した、次世代最注目グループ・KEY TO LIT（キテレツ）の地上波初特番！
「テレ東プラス」は、弟1話の放送内容を紹介する。
【動画】KEY TO LITが本気で選んだ“彼女との記念日デート”は？高級ティータイムVSデカ盛り町中華で真っ向対決！
記念日は高級ティータイム？ それともデカ盛り町中華？
KEY TO LITは、岩粼大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光の5人からなる個性派グループ。
メンバーそれぞれの魅力を伝えるべく、挑戦するのは「彼女が喜ぶのは俺のデートだ！ 対決」。
各ラウンドで2人のメンバーがデートプランを提案し、残る3人がどちらのデートに参加したいか選択。多数派となったプランが勝利となる。
最初のテーマは「交際1年記念のランチデートでどっちに行きたい!?」。猪狩と大光が対決する。
猪狩が提案したのは、高級ティータイムデート。
「デートは高級感や特別感が大事。とっておきの日をお届けするのが男の使命！」と猪狩。「女の子にはこういうゴージャスな経験をさせてあげないとダメ。一流のところに連れて行くことでしか価値観って育たない」とドヤ顔で挑発する。
一方、大光が提案したのは人気の町中華で楽しむデカ盛りデート。
店に入るなり、中華鍋の音に耳を澄ませて「町中華は音楽です。この音がイントロ」と。
そしてすぐさま、「エビチリ」と「空心菜にんにく炒め」を注文。「デート前に食べるんですか？」と困惑する番組スタッフに、「前菜みたいなものですからね、空心菜は」と独特すぎる理論を展開（笑）。
対照的な2人のデートプラン。2人の素顔をよく知る大昇、瑞稀、嶺亜の3人は、どちらを選ぶのか!?
最初に大光のもとを訪れたのは、嶺亜。
「交際1年ともなれば、おしゃれなお店は行き飽きていると思う。記念日の大事な日に町中華行こうっていう男の方が面白い」と大光のプランを支持した。
そして、まだメインのデカ盛りメニューが到着していないにもかかわらず、すでにもりもり食べている大光の姿に爆笑！
一方、大昇が選んだのは猪狩のプラン。
「ようこそ！ 最高のひと時を過ごそうね」とキザに迎える猪狩に、思わず「あ〜、鼻につくな」と大昇(笑)。それでも「女子目線で考えた時に、もてなしてくれようとしているのはこっち」と評価した。
そして勝敗を決める最後の一票を握る瑞稀が選んだのは……大光の町中華プラン。
「小食＆甘いもの好き＆ミーハーな瑞稀は絶対こっちだと思う」と確信していた猪狩は、まさかの結果に絶句！
テレビ電話越しに「どういうこと!? 納得のいく説明をしてよ！」と詰め寄ると、瑞稀は「そういう理屈っぽいところが…1年後の未来なんて想像できなかったんだよ！」とバッサリ。
この一連の流れに、SNSでは「猪狩が完全論破されてて草」「瑞稀のツッコミが的確すぎる！」と大きな反響が寄せられた。
見事勝利した大光チームの前に運ばれてきたのは、店の名物・巨大カレーあんかけチャーハン。
しかし大光はデートを楽しむというより、大食いチャレンジモード。黙々とチャーハンを食べ続ける姿に、瑞稀から「大食いモードで食べるのやめろ！」とツッコミが(笑)。
さらに、「飲み物は本当に喉に入らなくなってきた時に飲む。あんまり飲み過ぎちゃうとお腹に溜まっちゃうから」と2人のお茶を取り上げる大光。
エビチリを食べようとした瑞稀には「先こっちかな」とチャーハンを勧め、嶺亜の皿のチャーハンが減ればすぐに追加するなど、大食い企画のような展開に。
SNSでは「大光だけ、なぜか大食い番組やってる（笑）」「デートのはずでは…？」などツッコミが相次いだ。
初デートで選ばれるのは美術館？ VRゲーム？
続いてのテーマは「彼女との初デート」。
嶺亜が提案したのは、アートアクアリウム美術館で楽しむまったりデート。対する瑞稀は、お台場で楽しむVRゲームデートを提案する。
そして最後の「聞きたいラブソング対決」では、大物歌手も登場!?
果たして、メンバーたちが選んだのはどちらのプランなのか!?
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