徳島市のアミコビルに6月17日、三越徳島のギフトセンターが開設され、お中元商戦がスタートしました。しかし、時代の流れでしょうか。2026年は、店頭からは「あるもの」が姿を消しました。お世話になっている人への「夏の贈り物」。日本の文化、「お中元」の季節がやってきました。三越徳島は、17日からアミコ東館5階に「お中元センター」を開設しました。しかし、その光景にはある変化が、訪れた買い物客が眺め