【2WAY FLEX MAG POUCH】 7月 発売予定 価格：3,850円 LayLaxは「2WAY FLEX MAG POUCH」を7月に発売する。価格は3,850円。 本製品はエアガンのM4系マガジン1本、またはハンドガン用マガジン2本を収納できるポーチ。ゲームのルールやその日の気分に合わせて、使用するエアガンを変えて楽しめるという。 ポーチの開口部を広げた設計で、走った際の