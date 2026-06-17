【写真】佐久間大介のプライベートショット／ラーメン二郎を満喫する佐久間大介 Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。宮城県にある「ラーメン二郎仙台店2」を訪れたことを報告し、反響を呼んでいる。 ■佐久間大介がラーメン二郎仙台店2へ 佐久間は「先日【ラーメン二郎仙台店2】に行ってきました！！！」とつづり、3枚の写真を投稿。 「スープはガッツリの乳化で、マイルドながら