元ももいろクローバー（現・ももいろクローバーZ）で俳優の早見あかりさんは6月16日、自身のInstagramを更新。伊藤健太郎さんとのダブル主演の新ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』（テレビ東京系）のメインビジュアルを公開しました。【写真】早見あかりが新ドラマを告知新ドラマのメインビジュアル解禁早見さんは「メインビジュアル解禁！不倫×グルメどんな物語になるのか、、みなさんお楽しみに!!!」とつづり、1枚の画像