【イオン限定】TVアニメ『銀魂』のエリザベスTシャツとルームウェアが登場！
イオンのヤングカジュアルウェアの専門店「Doublefocus（ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約100店舗と「イオンスタイルオンライン」にて、ＴＶアニメ『銀魂』のキャラクター「エリザベス」をデザインしたＴシャツ6種類とルームウェア2種類が発売される。
＞＞＞イオン限定のエリザベスアパレルをチェック！（写真20点）
空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化されている人気作品。
そんなTVアニメ『銀魂』には外せないキャラクターである「エリザベス」が、「ダブルフォーカス」限定販売アイテムに登場。
おなじみのボードを持った姿や、ほかのキャラクターが「エリザベス」に扮した姿などをデザインした商品を取り揃えた「エリザベス」ファン必見のラインナップとなっている。
商品ラインナップは、「エリザベス」半袖TシャツA、「エリザベス」傘デザイン 半袖Tシャツ、「エリザベス」半袖TシャツB、「ギンザベス＆アルザベス」半袖Tシャツ、「ヅラザベス＆エリザベス」半袖Tシャツ、「定春＆エリザベス」半袖Tシャツ、「エリザベス」ルームウェア、「エリザベス（真選組隊服バージョン）」ルームウェア。Tシャツ6種類、ルームウェア2種類となっており、ルームウェアは、メッシュ素材の半袖Tシャツとハーフパンツのセットになっている。
可愛いデザインからインパクト大のデザインまで、エリザベスファンはお見逃しなく。
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空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化されている人気作品。
おなじみのボードを持った姿や、ほかのキャラクターが「エリザベス」に扮した姿などをデザインした商品を取り揃えた「エリザベス」ファン必見のラインナップとなっている。
商品ラインナップは、「エリザベス」半袖TシャツA、「エリザベス」傘デザイン 半袖Tシャツ、「エリザベス」半袖TシャツB、「ギンザベス＆アルザベス」半袖Tシャツ、「ヅラザベス＆エリザベス」半袖Tシャツ、「定春＆エリザベス」半袖Tシャツ、「エリザベス」ルームウェア、「エリザベス（真選組隊服バージョン）」ルームウェア。Tシャツ6種類、ルームウェア2種類となっており、ルームウェアは、メッシュ素材の半袖Tシャツとハーフパンツのセットになっている。
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