球団が発表米大リーグ・ドジャースのトミー・エドマン内野手が16日（日本時間17日）、負傷者リスト（IL）から復帰した。代わってサンティアゴ・エスピナル内野手が事実上の戦力外となるDFAに。球団が発表した。内外野を守れるユーティリティプレーヤーの31歳エドマンは昨オフに右足首を手術。今季は開幕からIL入りしていたが、待望の復帰となった。レイズ戦4時間半前の日本時間午前6時41分、球団が公式Xで「ドジャースは内野