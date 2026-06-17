ホテルニューオータニ幕張は、「アフタヌーンティーセット〜いちご＆マンゴー〜」を5月7日から6月30日まで提供している。ティースタンドは、上段にストロベリーショートケーキ、マンゴーショートケーキ、新edo抹茶ショートケーキとレモンマカロン、中段にメロンゼリー、マンゴープリン、抹茶スフレフロマージュ、ストロベリースコーン、下段に三角帽のいちごクロワッサンサンド、プロヴァンス風キッシュ、和牛スマッシュバーガーを