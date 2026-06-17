[6.17 北中米W杯グループリーグ第1節](ニューヨーク)※04:00開始<出場メンバー>[フランス]先発GK 16 マイク・メニャンDF 4 ダヨ・ウパメカノDF 5 ジュール・クンデDF 17 ウィリアン・サリバDF 19 テオ・エルナンデスMF 7 ウスマン・デンベレMF 8 オーレリアン・チュアメニMF 11 マイケル・オリーズMF 14 アドリアン・ラビオMF 20 デジレ・ドゥエFW 10 キリアン・ムバッペ控えGK 1 ブリス・サンバGK 23 ロビン・リセルDF 2 マ