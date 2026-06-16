干すのもたたむのも時間がかかる洗濯。とくに洗濯物の量が多いと大変です。ESSEonlineライターの谷ノ内真帆子さん（30代）は、1歳7か月の双子を育てるなかで、「洗濯のやり方」をガラリと変えたそう。谷ノ内さんが実践している「がんばらない洗濯」と、それによって生まれた心のゆとりについて、レポートします。やってもやっても終わりのない洗濯物の山に白目…子ども2人の着替えやタオル、スタイなど、毎日すさまじい量の洗濯物