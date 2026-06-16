人によって解釈が異なる専門用語自動車業界には専門用語が多いが、問題は、使う人によって用語の解釈が異なることだ。業界は標準規格の統一に苦労してきたため、何をどう呼ぶかは人それぞれだ。【画像】革新的なMQBプラットフォームの先駆け【7代目フォルクスワーゲン・ゴルフを詳しく見る】全40枚その一例が「プラットフォーム」という用語である。かつて自動車業界においては比較的珍しい言葉だったが、過去10年間で「バネ下重