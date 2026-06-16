夏野菜の代表格・ナスは、夏バテ時期にもぴったりの食材。今回は、農家の娘として旬野菜のレシピを発信しているセリナさんに、火を使わず電子レンジで手軽につくれる副菜「よだれナス」レシピを教えてもらいました。トロトロの食感に、ピリッと来る辛さがアクセントの一品です。火を使わず、暑い日にぴったり。ナスのひんやり副菜暑い日が続くと、コンロの前に立つのもひと苦労ですよね。そんな日におすすめなのが、中国料理「よだ