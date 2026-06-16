14日のオランダ戦(△2-2)から一夜明け、U-19日本代表との練習試合(45分×1本)に出場した日本代表DF瀬古歩夢(ル・アーブル)が報道陣に対応。グループリーグ第2戦となる20日のチュニジア戦に向け、「コンディション重視で試合に入って、すごくいい状態だったと思います」と手応えを口にした。 オランダ戦では出番こそなかったが、2度のビハインドを追いついて勝ち点1をもぎ取った日本の戦いぶりを誇らしく見つめていた。「自分た